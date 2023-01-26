В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Черненко, светлая ему память

4 января, получив ранения в бою, несовместимые с жизнью, погиб 36-летний житель Одесской области Иван Черненко.
Об этом сообщает в Facebook Новоборисовская территориальная громада.
Иван был младшим сержантом отделения морской пехоты.
Семья потеряла любящего мужа, заботливого отца и сына.
14 января живым коридором жители Новоборисовки провели Ивана в последнюю дорогу.
Как сообщала Одесса News, пограничник из Одессы капитан Павел Загниборода погиб 21 января, выполняя боевое задание.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Новоборисовская территориальная громада/Facebook
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