В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Черненко, светлая ему память

4 января, получив ранения в бою, несовместимые с жизнью, погиб 36-летний житель Одесской области Иван Черненко.

Об этом сообщает в Facebook Новоборисовская территориальная громада.

Иван был младшим сержантом отделения морской пехоты.

Семья потеряла любящего мужа, заботливого отца и сына.

14 января живым коридором жители Новоборисовки провели Ивана в последнюю дорогу.

Как сообщала Одесса News, пограничник из Одессы капитан Павел Загниборода погиб 21 января, выполняя боевое задание.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Новоборисовская территориальная громада/Facebook

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