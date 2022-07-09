Число жертв обстрела Сергеевки возросло до 22 человек, светлая память погибшим

7 июля в больнице скончалась 53-летняя сотрудница базы отдыха, получившая ранения во время ракетной атаки РФ на Сергеевку Белгород-Днестровского района Одесской области, Гулия Бородина.

Об этом сообщил на Telegram-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Таким образом, количество погибших 1 июля в Сергеевке возросло до 22-х человек.

Гулия Бородина

Как сообщала Одесса News, в посёлке Сергеевка Одесской области простились с четырьмя погибшими в результате попадания российской ракеты в девятиэтажку: мужем и женой Сергеем и Галиной Ромащуками, Максимом Недомовым и Марией Арнаут.

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