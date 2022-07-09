Глава Одесской ОВА посетил Черноморск: два топ-начальника после этого уволились

8 июля два заместителя городского головы Черноморска Василия Гуляева написали заявления на увольнение.

Об этом сообщил в Telegram глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко после посещения Черноморска.

«Сегодня посетил город Черноморск. По результатам работы двое заместителей городского головы решили написать заявления на увольнение и с сегодняшнего дня уже не выполняют свои должностные обязанности. Окончательный вопрос об увольнении будут принимать депутаты на сессии городского совета, которая состоится в скором времени», — рассказал начальник ООВА.

По информации издания «Думская», вице-мэры — не подчинённые Марченко. Их назначили на эти должности избранные горожанами депутаты. Только перед ними, а также перед украинским законодательством они и подотчётны.

Если эти чиновники нарушили закон, ими должны заниматься правоохранители, у которых есть механизмы отстранения от должностей на время следствия. Если их работа не нравится лично Марченко, и чиновников увольняют «по собственному желанию главы ОВА» — это очевидное вмешательство главы органа государственной власти, коим является ОВА, в дела местного самоуправления.

О подробностях причин увольнения Одесса News cообщит.

Как информировала Одесса News, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко выразил своё возмущение по поводу поведения двух чиновников в Белгород-Днестровском — публичной потасовки, произошедшей 7 июля на сессии райсовета, сказав, что «доказывать свою силу и смелость во время войны нужно на поле боя, убивая врагов. Такое поведение неприемлемо ни для кого. Видимо, забыли, чем нужно заниматься на своих должностях, так я напомню, и ответная реакция обязательно будет».

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