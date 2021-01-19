Министр инфраструктуры отстранил директора Одесского морпорта

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отстранил от должности директора госпредприятия «Одесский морской торговый порт» Алексея Мясковского на время проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Об этом сообщает сайт «Порты Украины», где обнародован соответствующий приказ министра №2-ОС от 16 января 2021 года.



«Отстранить Алексея Мясковского от выполнения служебных обязанностей по управлению государственным предприятием «Одесский морской торговый порт» на время проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности этого предприятия», — отмечается в приказе.

Министр распорядился «возложить на первого заместителя директора ГП «Одесский морской торговый порт» Александра Гармаша выполнение обязанностей директора этого предприятия на период проверки».

Кстати. ГП «Одесский морской торговый порт» является портовым оператором Одесского морского порта, однако фактической стивидорной деятельности не осуществляет. Согласно организационной структуре госстивидора, утверждённой и согласованной Мининфраструктуры, в состав предприятия входят портофлот, ОСП «Судоверфь «Украина», служба механизации и технологии, инженерная служба, автобаза, несамоходная мастерская ПСМ-650, служба ІТ-технологии, отдел закупок, учебный центр, служба охраны труда и промышленной безопасности, социальные объекты, административные подразделения.

Как сообщала Одесса News, Мясковский возглавил Одесский порт 16 октября 2019 года. Одним из его нововведений стало внедрение «модульной» системы — вместо почасовой оплаты аренды группы буксиров.

Позже Мясковский решил передать в бербоут-чартер (в аренду без экипажа) шесть портовых буксиров «Гранит», «Могучий», «Патриот», «Булат», «Стивидор» и «Новатор». Однако это решение вызвало протесты со стороны части портовиков.