СБУ задержала подозреваемого в шпионаже за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта

В результате спецоперации в Запорожье Служба безопасности Украины задержала предполагаемого агента военной разведки РФ.

По данным следствия, он разведывал места дислокации и перемещения украинских боевых кораблей вблизи Одесского морского порта, сообщила 15 марта пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в зоне особого внимания шпиона находились пункты базирования и маршруты выхода в открытое море бронированных артиллерийских катеров ВСУ.

Для сбора разведданных фигурант действовал под прикрытием водителя-дальнобойщика, осуществляющего межрегиональные грузовые перевозки, говорится в сообщении. По данным СБУ, он заезжал за рулём фуры на территорию портов для получения коммерческих грузов, но в то же время пытался скрыто фиксировать геолокацию кораблей ВСУ.

По имеющимся данным, оккупанты надеялись получить развединформацию для планирования боевых операций в морской акватории Украины.

Подозреваемый был задержан на горячем, когда он следил за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта и пытался отчитаться агрессору, заявили в СБУ.

Также в ходе расследования стало известно о дополнительной задаче задержанного – шпионить за сухопутными подразделениями ВСУ на побережье Чёрного моря, говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения). Он находится под стражей, в случае доказательства вины в суде ему грозит пожизненное заключение, сказано в сообщении.

Для справки. По данным Офиса Генпрокурора Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано 16 738 преступлений против национальной безопасности, из них 3157 – государственная измена.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года контрразведка Службы безопасности задержала российскую агентку, готовившую воздушную атаку РФ на гражданскую инфраструктуру Одессы.

Фото: УСБУ в Одесской области

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