СБУ задержала предательницу, готовившую ракетный удар по Одессе «в обход» ПВО

Контрразведка Службы безопасности задержала российскую агентку, готовившую новую воздушную атаку РФ на гражданскую инфраструктуру Одессы.

Об этом сообщает в Facebook Управление СБУ в Одесской области.

«Чтобы «обойти» украинскую ПВО во время удара, оккупанты поручили своей приспешнице обнаружить локации противовоздушных комплексов на территории областного центра. Прежде всего, агрессора интересовали возможные координаты зенитно-ракетных установок на прибрежной территории города. Также захватчики пытались узнать о наличии в местных портах военных судов, оснащённых средствами противовоздушной обороны», — говаорится в сообщении.

Отмечается, что полученные сведения оккупанты планировали «учесть» в ходе подготовки новых атак на город, в том числе с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе типа Shahed.

Служба безопасности своевременно разоблачила враждебные планы и предотвратила их реализацию. Перед задержанием российской агентки все её преступные действия были поэтапно задокументированы с первых шагов разведывательной активности, что позволило заранее проинформировать командование сил обороны о новой угрозе воздушных ударов и подготовиться к защите.

В ходе документирования разведывательно-подрывной деятельности вражеской агентки была установлена личность её российского куратора. Им оказался глава разведгруппы группировки российских войск, которая дислоцируется во временно оккупированном Севастополе.

Установлено, что агрессор дистанционно привлёк жительницу Одессы к сотрудничеству в январе этого года как идеологическую сторонницу рашизма.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года прокуроры Одесской облпрокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Черноморска по факту несанкционированного распространения ею представителям государства-агрессора информации о расположении ВСУ.

Фото: УСБУ в Одесской области/Facebook

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