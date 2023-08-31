Генсек НАТО: Украинцы превосходят ожидания

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценивает украинское контрнаступление и считает, что украинцы превосходят ожидания.

Об этом он заявил в среду в интервью CNN, пишет Укринформ, отвергнув тем самым критику относительно медленного продвижения ВСУ.

«Украинцы постепенно завоёвывают позиции, а это значит, что они оттесняют россиян и способны прорваться через некоторые из этих хорошо укреплённых территорий, в частности, благодаря минным полям, и поэтому сейчас ещё важнее поддерживать их», – сказал Столтенберг.

По его словам, «это упорная борьба, тяжёлая борьба, и это нелёгкий путь к победе для украинцев, но они добиваются успехов, которые набирают обороты».

Отвечая на вопрос о разногласиях в оценке тактики контрнаступления среди западных военных, Столтенберг отметил, что «между союзниками с НАТО ведётся постоянный диалог и, конечно, также диалог с Украиной».

«Мы увидели, что украинцы снова превзошли ожидания, и мы должны помнить, что всё началось в прошлом году с полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель, но они освободили север, Киев, восток, Харьков, территорию на юге, Херсон. И теперь они достигают ещё больших успехов». По мнению генсека Альянса, украинцам нужно помогать советами и поддержкой, «но, в конце концов, именно украинцы должны принимать решения».

Он отметил, что передовые системы ПВО, предоставленные Украине союзниками из НАТО, «доказали свою исключительную эффективность».

«Украинцы умело управляют этими системами», равно как и беспилотными летательными аппаратами, а также крылатыми ракетами большой дальности, добавил он.