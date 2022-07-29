В устье Дуная подорвалось на мине гидрографическое судно

Малое гидрографическое судно «Шляховик», принадлежащее Госгидрографии Украины, подорвалось на мине в устье Быстрое, которое соединяет Дунай с Чёрным морем.

Об этом сообщает USM.

Судно получило повреждения, степень которых предстоит выяснить спасателям.

О пострадавших не сообщается.

Отмечается, что сейчас «Шляховик» стоит на волноломе на входе в Быстрое со стороны Чёрного моря, «участники спасательной операции уже направляются на место происшествия».

Информацию о подрыве судна «Шляховик» подтвердили в Оперативном командовании «Юг».

«В районе устья Быстрого реки Дунай малое гидрографическое судно в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии. Силами экипажа проведены мероприятия по борьбе за живучесть надводного судна. Совершаются ремонтные работы, человеческих потерь нет», — говорится в информации.

Кстати. Устье Быстрое, соединяющее судоходным каналом Килийское устье с Чёрным морем, открыли для торгового флота лишь 10 июля. Доступ к нему восстановили после освобождения острова Змеиный и «обеспечения безопасности прибрежного участка акватории в этой части Чёрного моря».

Как сообщала Одесса News, в течение двух последних недель по устью Быстрому в дельте Дуная прошли около 70 торговых судов.

В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна и возобновлении ​​работы в портах Одессы, Черноморска и Южного осуществляется деятельность по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства.

Фото: USM

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