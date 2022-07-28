Одесские диггеры приглашают на подземный пляж

Группа одесских диггеров провела удивительную видеоэкскурсию по катакомбам.

Видео опубликовано в You-Tube.

Отмечается, что между сёлами Нерубайское и Усатово на глубине около 10 метров оказались затопленными несколько шахт. По словам проводника Валентина, за последние 30 лет водоносный слой поднялся на несколько метров и ряд шахт оказался в воде. В некоторых глубина позволяет полностью погрузиться в воду, как в бассейне.

В подземном бассейне ребята проверили ныряние с аквалангом и без него, поплавали в надувной лодке.

Автор видео Роман Маузер заявил, что подземные бассейны — отличная альтернатива морю, на которое в этом году нельзя ходить из-за минирования. Правда, вода прохладная – лишь 13 градусов.

Во время исследовательской прогулки ребята также протестировали новую эвакуационную тележку, которая позволяет легко перевозить грузы по пересечённой местности. Идея создать такое устройство пришла ещё в Первую мировую войну и сейчас она вновь актуальна. С помощью тележки удалось относительно легко перевезти 60 кг снаряжения на расстояние почти 1,5 км под землёй, преодолевая немыслимые препятствия.

Одесса News сообщала о происшествиях в одесских катакомбах.

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