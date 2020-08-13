В Одесской области заблудились в катакомбах двое мужчин.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что 12 августа в 19:32 от дежурного «102» поступило сообщение, что 2 человека находятся в неизвестном колодце по адресу: Беляевский район, с. Холодная Балка, ул. Прилиманская.

По прибытию спасателей было установлено, что накануне, 11 августа четверо глухонемых мужчин зашли в катакомбы со стороны ул. Прилиманской в с. Холодная Балка. 12 августа, ориентировочно в 17:00, двое из них вышли с другой стороны, ещё двое — 1994 г.р. и 1999 г.р. — заблудились.

К поискам заблудившихся спасатели привлекли спелеолога и активистов общественной организации «ПОИСК» Украинской спелеологической ассоциации.

Группа спасателей спустилась на поиски в катакомбы, увенчавшиеся успехом 13 августа в 01:50.

Пропавшие были найдены и выведены наружу. Состояние их здоровья удовлетворительное. Как сообщала Одесса News, в марте 2020 года одесская писательница Ирина Лобусова презентовала свой роман «Катакомбы Военного спуска».

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области