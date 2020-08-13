COVID-19 в Одессе: за сутки в инфекционку поступили 38 человек

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за прошедшие сутки в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу поступили 38 человек с подозрением на COVID-19.

Всего на утро 13 августа в Одессе зарегистрированы 1 662 случая COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 45 новых случаев заболевания.

По данным на 13 августа, на лечении в городской инфекционной больнице находятся 246 пациентов с COVID-19. Из них 215 человек находятся в состоянии средней тяжести, 31 человек — в тяжёлом состоянии.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка — двухмесячной девочки. Она находится на амбулаторном лечении.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 601 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1 028 одесситов.

Как сообщала Одесса News, на утро 13 августа в Одесской области зафиксировано 4 572 заболевших коронавирусом (+114 за сутки), 1 умер.