За сутки в Одесской области коронавирусом заболели 1319 человек

За прошедшие сутки на территории Одесской области по данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» зафиксировано 1319 новых лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

Из этого количества 793 заболевших женщин и 526 мужчин (в том числе 162 ребёнка и 39 медицинских работников).

Отмечается, что наибольшее количество новых случаев в Одессе (729 человек).

За прошедшие сутки проведено 3159 ПЦР-исследований и 93 теста методом ИФА.

Суточная статистика по новой административной структуре:

– новые больные:

Подольский район – 120

Раздельнянский район – 74;

Березовский район – 31;

Одесский район – 981;

Белгород-Днестровский район – 52;

Болградский район – 2;

Измаильский район – 59;

– летальные случаи:

Одесский район – 3.

Белгород-Днестровский район – 2;

Измаильский район – 1;

Выздоровели 26 человек.

Как сообщала Одесса News, по мнению руководства компании–производителя вакцин Pfizer, коронавирус будет циркулировать ещё много лет, но его нынешняя волна, вероятно, будет последней, требующей ограничений.

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