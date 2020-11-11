Это симпатичная зверюшка представляет угрозу человечеству?

Уже шесть стран — Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США — заявили о ликвидации ферм по разведению норок из-за случаев передачи от них людям новой мутировавшей формы коронавируса.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters, датское правительство столкнулось со сложностями с введением в действие решения о ликвидации 17 миллионов норок из-за правовых трудностей.

«Правительство признало, что не имело правовых оснований для такого приказа (уничтожить норок — ред.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оппозиция обвинила власти в том, что те инициировали намерения относительно ликвидации норок перед тем, как согласовать планы относительно компенсации потерь владельцам и работникам ферм.

Сейчас правительство пытается «протолкнуть» на скорую руку созданное законодательство относительно легализации уничтожения норок, но оппозиция предупредила, что не даст тому обойти традиционный 30-дневный срок для рассмотрения таких законов.

В свою очередь, правительство пообещало, что обязательно выплатит фермерам компенсации и продолжит искать способы утверждения законодательства относительно норок как можно скорее.

По данным ВОЗ, норки могут служить «резервуаром» для вируса, передавать его внутри своей популяции. После распространения коронавируса внутри популяции животных вирус может вернуться к человеку при близком контакте с норками уже в мутировавшем виде.



Антигенная мутация SARS-CoV-2 может иметь последствия для иммунитета, реинфекций и эффективности вакцин от COVID-19, о чём в Facebook написал главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что клиническая картина, степень тяжести и передача инфекции среди заражённых вариантом SARS-CoV-2, связанным с норками, аналогичны циркулирующему среди общего населения коронавирусу SARS-CoV-2. Однако вариант, связанный с норками — также известный как «вариант кластера 5» — имеет сочетание мутаций или изменений, которые ранее не наблюдались. Вероятность антигенной мутации SARS-CoV-2 ещё не доказана, но в худшем случае антигенная мутация может иметь последствия для иммунитета, реинфекций и эффективности вакцин от COVID-19», — написал Ляшко.

Он также сообщил, что у него состоялся разговор с послом Королевства Дании в Украине господином Оле Эгбергом Миккельсеном именно по выявлению случаев заболевания.

«В ходе беседы господин посол поделился опытом Дании в данном вопросе и заверил, что их правительство уже принимает меры по ограничению дальнейшего распространения этого варианта вируса среди популяций норок и людей, в частности. Речь идёт об уничтожении норок на всех норковых фермах по всей территории Дании и новых ограничениях для 280 тысяч человек, проживающих в муниципалитетах, где расположены норковые фермы», — проинформировал Ляшко.

Также он отметил, что как главный государственный санитарный врач, проинформировал Госпродпотребслужбу, Минэкономразвития, Национальную академию наук, Национальную академию медицинских наук по проведению оценки рисков, связанных с распространением SARS-CoV-2 в популяции норок влиянием на мероприятия, которые сейчас внедряются для сдерживания распространения коронавирусной болезни.

На украинских норковых фермах, которые входят в состав Ассоциации звероводов Украины, выполняются жёсткие карантинные мероприятия и не выявлено ни единого случая заболевания норок вирусом SARS-CoV-2, сообщили в Ассоциации звероводов Украины.

«Сообщаем, что на наших фермах не обнаружено ни одного случая заболевания норок вирусом SARS-CoV-2, эпидемиологическая ситуация находится под контролем и не представляет угрозы для общества», — говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что вокруг последних событий на норковых фермах в Дании существует много спекуляций и манипуляций, которые привели к неправильному освещению событий с закрытием норковых ферм в странах Европы. Речь не идёт о закрытии норковых ферм в Дании. Данный шаг — это временная мера предосторожности, связанная с профилактикой по ​​борьбе с распространением вируса SARS-CoV-2. После завершения пандемии деятельность норковых ферм в Дании будет восстановлена.

По мнению ведущих специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), действия датских властей слишком радикальные и не имеют под собой достаточных оснований. Коронавирус постоянно развивается, и учёные и эксперты ВОЗ заявили, что на сегодняшний день нет доказательств того, что любая из мутаций представляет повышенную угрозу для человека.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге сообщил, что в настоящее время нет оснований говорить, что что-то нанесёт вред разработке вакцины.

«Я думаю, что очень важно понимать, что подобные вещи (мутации вирусов) происходят постоянно», — сказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

Ассоциация звероводов Украины выступает за соблюдение прозрачных и высоких стандартов в производстве животноводческой продукции и благополучие животных, открыта к сотрудничеству и готова предоставить необходимую обоснованную информацию о деятельности норковых ферм в Украине.

Между тем, по данным Worldometer на утро 11 ноября в мире зафиксировано 51 857 492 (+612 259 за сутки) заболевших, 1 280 448 (+11 122) умерших и 36 426 815 (+370 713) избавившихся от болезни.

Как сообщала Одесса News, пандемия коронавируса, по мнению экспертов, может привести к изменению модели жизни человечества.