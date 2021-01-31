79 пациентов скончались за сутки в Украине от коронавируса

79 летальных, 3 177 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за прошедшие сутки по состоянию на 31 января.
В частности, заболели 146 детей и 86 медработников, — сообщает на своей странице в Facebook Министр охраны здоровья Максим Степанов.
Отмечается, что за прошедшие сутки госпитализировано 1960 человек; выздоровело 4 126; проведено тестирований за сутки — 19 059 (методом ПЦР — 15042, методом ИФА — 4017).
«За всё время пандемии в Украине заболело — 1 219 455 человек; выздоровели — 1 018 784 лица; летальных случаев — 22 707; проведено ПЦР-тестов — 6 248 002″, — информирует министр.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217) областях и Киеве (215).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 215 случаев;
- Винницкая область — 123 случая;
- Волынская область — 71 случай;
- Днепропетровская область — 189 случаев;
- Донецкая область — 176 случаев;
- Житомирская область — 205 случаев;
- Закарпатская область — 217 случаев;
- Запорожская область — 56 случаев;
- Ивано-Франковская область — 337 случаев;
- Киевская область — 193 случая;
- Кировоградская область — 24 случая;
- Луганская область — 25 случаев;
- Львовская область — 145 случаев;
- Николаевская область — 146 случаев;
- Одесская область — 170 случаев;
- Полтавская область — 48 случаев;
- Ровенская область — 78 случаев;
- Сумская область — 121 случай;
- Тернопольская область — 110 случаев;
- Харьковская область — 192 случая;
- Херсонская область — 54 случая;
- Хмельницкая область — 7 случаев
- Черкасская область — 59 случаев;
- Черновицкая область — 118 случаев;
- Черниговская область — 98 случаев.
Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине выявили 4 685 случаев коронавируса, 149 — смертельных.
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