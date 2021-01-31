79 пациентов скончались за сутки в Украине от коронавируса

79 летальных, 3 177 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за прошедшие сутки по состоянию на 31 января.

В частности, заболели 146 детей и 86 медработников, — сообщает на своей странице в Facebook Министр охраны здоровья Максим Степанов.

Отмечается, что за прошедшие сутки госпитализировано 1960 человек; выздоровело 4 126; проведено тестирований за сутки — 19 059 (методом ПЦР — 15042, методом ИФА — 4017).

«За всё время пандемии в Украине заболело — 1 219 455 человек; выздоровели — 1 018 784 лица; летальных случаев — 22 707; проведено ПЦР-тестов — 6 248 002″, — информирует министр.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217) областях и Киеве (215).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 215 случаев;

Винницкая область — 123 случая;

Волынская область — 71 случай;

Днепропетровская область — 189 случаев;

Донецкая область — 176 случаев;

Житомирская область — 205 случаев;

Закарпатская область — 217 случаев;

Запорожская область — 56 случаев;

Ивано-Франковская область — 337 случаев;

Киевская область — 193 случая;

Кировоградская область — 24 случая;

Луганская область — 25 случаев;

Львовская область — 145 случаев;

Николаевская область — 146 случаев;

Одесская область — 170 случаев;

Полтавская область — 48 случаев;

Ровенская область — 78 случаев;

Сумская область — 121 случай;

Тернопольская область — 110 случаев;

Харьковская область — 192 случая;

Херсонская область — 54 случая;

Хмельницкая область — 7 случаев

Черкасская область — 59 случаев;

Черновицкая область — 118 случаев;

Черниговская область — 98 случаев.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине выявили 4 685 случаев коронавируса, 149 — смертельных.

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