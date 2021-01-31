6 одесских моряков освобождены из пиратского плена в Нигерии

Шесть украинских моряков с судна Stevia, которых в декабре захватили в плен нигерийские пираты в Гвинейском заливе, освобождены в субботу, 30 января.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Instagram.

«Сегодня были освобождены 6 украинских моряков — членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии. Наши граждане в безопасности, жд`м их скорейшего возвращения на родину», — написал Зеленский.

Он поблагодарил украинских дипломатов и всех причастных к освобождению украинских моряков.



Как сообщала Одесса News, 16 декабря в результате пиратского нападения на судно Stevia албанской компании у побережья Нигерии в плен были захвачены 8 членов экипажа, среди них — 6 граждан Украины. Дочь одного из похищенных — одесситка Кристина Пуленко сообщила в соцсетях, что в плен взяты её отец — Резниченко Семён Иванович (40 лет), старший помощник капитана, гражданин Украины, а также капитан, 2-й помощник капитана, стармех, электромеханик и вайпер, которых вывезли в неизвестном направлении.

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