Дело о захваченных в Гвинейском заливе одесских моряках — на особом контроле МИД

Дело о захваченных пиратами в Гвинейском заливе 16 декабря судна Stevia с украинскими моряками находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины.

В этом заверил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

«Да, нам известно об этой ситуации. В результате пиратского нападения на указанное судно у побережья Нигерии 16 декабря в плен было захвачено 8 членов экипажа, в том числе 6 граждан Украины», — сказал он.

По его словам, судовладельцем является албанская компания. Поэтому посольства Украины в Нигерии и Албании принимают соответствующие меры реагирования.

Стало известно, благодаря дочери одного из похищенных — Кристины Пуленко, количество похищенных моряков:

«В Нигерии было взято в плен 8 человек (6 украинцев) из сухогруза Stevia… Среди заложников мой папа — Резниченко Семён Иванович (40 лет), старший помощник капитана, гражданин Украины. К сожалению, имена других членов экипажа, попавших в плен, мне неизвестны». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она также уточнила, что из 8 заложников — 6 украинцев (капитан, старший помощник, 2-й помощник капитана, стармех, электромеханик и вайпер). Их вывезли в неизвестном направлении. На судне осталось 7 членов экипажа.

По сообщению морского портала Seafarers Journal, атакованное пиратами судно STEVIA (IMO 8107000) под флагом Камеруна, год постройки 1982. Ни судовладелец, ни агент никакой информации о ЧП не дают, на письма, сообщения, звонки родственников моряков не отвечают.

Для справки. Нападение произошло утром 16 декабря к юго-западу от Порт-Харкорта (Нигерия). Сухогруз следовал из Порта-Харкота в Абиджан (Кот-д’Ивуар).

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года в Гвинейском заливе, у берегов Нигерии, пираты атаковали танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа — граждан России и Украины. 20 августа украинцы вернулись на родину.