Одесский моряк получил награду за мужество в борьбе с пиратами

Одесский моряк Михаил Миронюк получил благодарность Международной морской организации (IMO) за решительные действия во время пиратской атаки на танкер Anuket Amber (IMO 9395733), который шёл под флагом Панамы.

Как сообщает Думская, церемония награждения состоялась в офисе Профсоюза работников морского транспорта Украины, что на Гагаринском плато. Благодарность вручил Морской посол доброй воли IMO в Украине.

Отмечается, что Михаил стал первым украинцем, удостоенным этой престижной награды.

«Инцидент с ANUKET AMBER произошёл в ноябре 2018 года. Танкер, работавший у берегов Западной Африки, захватили пираты. Часть экипажа, включая трёх старших офицеров — капитана, старшего помощника и старшего механика, — похитили. На борту остались только два офицера — Михаил Миронюк, который впервые пошёл в рейс в должности второго помощника капитана, и второй механик, тоже украинец. Миронюк двое суток самостоятельно вывел судно из опасной зоны, отремонтировал повреждённое пиратами радиооборудование, а также установил связь с местными властями и договорился с французским военным фрегатом о сопровождении танкера в безопасное место», — говорится в сообщении.

Сам Михаил при вручении благодарственного письма скромно сказал, что он был не один на борту.

«В первую очередь, хотелось бы упомянуть ещё одного человека, о котором никто не говорил, — сказал он. — Это Игорь Юрочкин — второй механик. На счёт того, что мною совершён экстраординарный подвиг… — я не могу ничего ответить, потому что ничего такого не сделал. Любой помощник капитана смог бы сделать то же самое. Я уверен, что постсоветские школы дают те знания, которые позволяют с этим справиться».

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа — граждан России и Украины.

Фото: Думская