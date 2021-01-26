Пираты пригнали украденное в Нигерии судно в Габон

Грузовое судно Mozart, которое шло под флагом Либерии и было атаковано пиратами 23 января, прибыло к берегам Габона. Пираты, захватившие 15 граждан Турции, на связь ещё не выходили.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

«По состоянию на вчерашний вечер судно приблизилось к порту (к габонскому Порт-Джентиле — ред.), ближе к побережью. Группа представителей силовых структур и наш посол поднялись на борт», — сказал министр.

Он рассказал, что 15 граждан Турции, которые были захвачены пиратами в качестве заложников, остаются в плену. Пираты до сих пор не связывались с компанией-владельцем судна, турецкими официальными представителями либо членами семей моряков для объявления требований их освобождения.

Кстати, как стало известно, судно Mozart не принадлежит турецкой компании Boden Denizcilik AŞ, которую ранее называли собственником судна, она лишь отвечала за его техническое обслуживание.

Об этом заявил гендиректор Boden Denizcilik AŞ: «Наше судно не является собственностью Турции и не имеет турецкого флага. Наше судно принадлежит иностранным инвесторам. Boden Denizcilik AŞ отвечает за техническую эксплуатацию судна». Однако гендиректор не назвал компанию, которая владеет судном. Известно, что её офисы находятся в Лондоне и Гамбурге.

Как сообщала Одесса News, грузовое судно Mozart 23 января было атаковано пиратами на расстоянии 100 морских миль (185 км — ред.) от нигерийского берега. Пираты убили механика — гражданина Азербайджана, 15 моряков взяли в заложники, все они — граждане Турции. Трёх членов экипажа, в т.ч. одного из капитанов, пираты оставили на борту. Они и довели судно к берегам Габона, несмотря на то, что навигационное оборудование было отключено или снято пиратами.

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