Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разработал собственный мирный план прекращения российско-украинской войны и планирует представить его в ближайшее время.

Об этом Bloomberg рассказали собственные источники, сообщает Укринформ.

По словам информированных людей, Эрдоган намерен представить своё предложение о заморозке конфликта во время встречи лидеров G20 в Рио-де-Жанейро в понедельник.

В частности, турецкий лидер предложит Владимиру Зеленскому отложить обсуждение вопроса о вступлении в НАТО по меньшей мере на 10 лет — как уступку Путину, утверждают источники на условиях анонимности.

Также предложение предусматривает создание демилитаризованной зоны на востоке Донбасса, где Россия оккупировала территории с 2014 года. Эрдоган предложит разместить там «международные войска» в качестве дополнительной гарантии, а также гарантировать Украине поставки оружия как «компенсацию за согласие не вступать в НАТО».

Турецкие официальные лица признают, что Украине трудно будет принять такое предложение, но говорят, что это демонстрирует стремление отложить дискуссии о долгосрочной судьбе оккупированных территорий и сосредоточиться на обеспечении стабильного перемирия в первую очередь.

Эрдоган надеется, что ему удастся убедить Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле, поскольку у него есть данные разведки, свидетельствующие о том, что Украина может потерять гораздо больше территории в течение следующих нескольких месяцев, если боевые действия не прекратятся, говорят источники издания.

Спикер кремлёвского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков в понедельник прокомментировал сообщение СМИ о «мирном плане» президента Турции.

Как сообщает издание «Важные истории», Песков сказал, что заморозка линии фронта в Украине как условие начала мирных переговоров не устраивает Кремль.

«Вариант заморозки по линии боевого столкновения априори неприемлем для российской стороны», — заявил он. По его словам, Россия будет настаивать на соблюдении условий, выдвинутых ранее Путиным, в частности, на выводе украинских войск с территории четырёх частично оккупированных Россией регионов Украины и отказа Киева от вступления в НАТО.

Это подмечают и западные лидеры. Президент Франции Эммануэль Макрон, готовясь к отлёту на G20, заявил журналистам, что «что бы ни говорил Путин, он не хочет мира и не готов к переговорам. Путин намерен усилить боевые действия, мы видим это уже несколько недель».

Для справки. Саммит G20 состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. На нём обсудят вопросы торговли, изменения климата и международной безопасности, в частности, войны в Украине и Газе.

Одесса News информировала, что лидер Кремля Путин на прошлой неделе в телефонном разговоре заявил немецкому канцлеру Шольцу, что всегда был открыт для переговоров, но любое соглашение должно учитывать интересы безопасности России и её территориальные достижения.

Фото: AA

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