Украина вышла на 11-е место в медальном зачёте Паралимпиады-2024 в Париже

По итогам четвёртого дня соревнований Паралимпиады-2024 в Париже сборная Украины завоевала ещё восемь наград, в том числе 2 золотые: Оксана Зубковская в пятый раз в карьере стала чемпионкой Паралимпиады в прыжках в длину, а Михаил Сербин торжествовал в финале плавания.

Об этом сообщает издание XSPORT.

Благодаряэтим двум золотым медалям Украина поднялась на 11-е место в зачёте. Всего в копилке «сине-жёлтых» 27 наград (3 золотые, 10 серебряных и 14 бронзовых).

Лидером медального зачёта Паралимпиады-2024 является Китай, который уже завоевал 71 медаль (33 золота). Далее следуют Великобритания, США, Бразилия, Франция, Австралия, Нидерланды, Италия, Узбекистан, Швейцария.

Как сообщала Одесса News, в составе Национальной сборной Украины из 140 спортсменов 9 из Одесской области — Наталья Коненко (бочча), Александр Литвиненко (лёгкая атлетика), Константин Панасюк (пауэрлифтинг), Богдан Гриненко, Дмитрий Суханов, Екатерина Ткачук (плавание), Андрей Дорошенко, Василий Ковальчук, Ирина Щетник (стрельба пулевая).

XVII летние Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября.

Фото: paralympic.org.ua.

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