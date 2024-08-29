Владельца Telegram освободили из-под стражи под залог €5 млн

28 августа российского-французского бизнесмена, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова выпустили из-под стражи во Франции.

Об этом сообщило издание ГОРДОН со ссылкой на BFMTV и Reuters.

Таким образом, под стражей в отделении полиции он пробыл почти четыре дня.

По информации BFMTV, следственный судья решил отпустить Дурова на свободу, чтобы провести первый допрос, а затем, возможно, предъявить ему обвинения.

Бизнесмен взят под судебный надзор. Он должен внести залог в размере €5 млн, не покидать территорию Франции и дважды в неделю отмечаться в полиции.

Как сообщила прокурор Парижа Лора Бекко, судья нашёл основания для официального расследования в отношении Дурова по всем пунктам обвинения, по которым он был первоначально задержан. В перечне было 12 пунктов, среди них – соучастие в распространении и хранении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в сбыте наркотиков, соучастие в киберпреступлениях, отказ передавать правоохранительным органам информацию, необходимую для расследования.

Российское пропагандистское агентство «РИА Новости» опубликовало видео, как Дуров вечером 28 августа покидал здание суда в Париже. Он сразу же сел в автомобиль и не стал отвечать на вопросы журналистов.

Одесса News информировала, что Telegram – это зашифрованный мессенджер, появившийся в 2013 году. Его запустил Дуров, до этого основавший российскую соцсеть «ВКонтакте», запрещённую сейчас в Украине.

24 августа 2024 года Дурова арестовали во Франции. 25 августа в Telegram заявили, что они соблюдают законы ЕС, включая закон о цифровых услугах, а «Дурову нечего скрывать и он часто путешествует по Европе». «Абсурдно утверждать, что платформа или её владелец ответственны за злоупотребление этой платформой», – говорится в заявлении.

Одесса News также сообщала, что в марте 2024 года компания Telegram получила от украинских властей перечень «потенциально проблемных» каналов. В декабре 2023 года Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что в Telegram активизировали создание фейковых каналов бригад и батальонов сил обороны Украины, а глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин заявил в феврале 2024 года, что администрация Telegram отказывается блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил 26 августа, что Дурова задержали на территории Франции «в рамках продолжающегося судебного расследования». «Это ни в коем случае не политическое решение. Решение должны принимать судьи», – написал Макрон.

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