29 августа часть жителей Одессы останется без света из-за проведения аварийных работ

Дома некоторых одесситов 29 августа будут отключены от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: ул. Бувалкина Владислава (Генерала Бочарова), 21а, 21, ул. Жолио Кюри, 22, 22а, 24а. Работы до 17.00.

ул. Семёна Палия, 118, ул. Бувалкина Владислава (Генерала Бочарова), 23, 45, 47, 53, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 72–103, ул. Жевахова гора, 3а 11, 13, 17 – 61А, 81, Локомотивная, 1–27, пер. Савранский (Большевистский), 3–10, Карышковского, 2–60, 1-47, Жевахова, 4–12, Рыночная, 7, Балтская дорога, 28, пер. 1-й Балтский, 1-11, 2-й Балтский, 1-32, пер. 3-й Балтский, 1-39, пер. 4-й Балтский, 2–14, пер. 5-й Балтский, 7–25, пер. 6-й Балтский пер. 7-й Балтский, 1–14, пер. 8-й Балтский, 1-11, ул. 2-я Пересыпская, 3–30, 3-я Пересыпская, 19–27, 4-я Пересыпская, 1–28, 5-я Пересыпская, 2 – 35, 7-я Пересыпская, 8–50А, 9-я Пересыпская, 3а–14А, пер. 1-й Черноморский, 3-44А, пер. 2-й Черноморский, 1–34, пер. 3-й Черноморский, 1–34, пер. 4-й Черноморский, 1–43, пер. 5-й Черноморский, 1-19/10, пер. 6-й Черноморский, 1–10, пер. 7-й Черноморский, 1-8, пер. 8-й Черноморский, 1–54, пер. 9-й Черноморский, 6–18, пер. 10-й Черноморский, 1-20, пер. 13-й Черноморский, 1–44; жилом массиве, 11–18А, Керченская, 101–131, пер. 2-й Керченский, 1–15, Капитана Кузнецова, 92–102. Работы до 19.00.

Академика Заболотного, 56/корп.3, 56/корп.4, 56/корп.1, 56/корп.2, 54, 56, 56А, 58, 62, 66, 66/корп.1, 66/корп. 2, 60, 66/корп.2, 54/корп.1, 54/корп.2, Академика Сахарова, 34, 36, Семёна Палия, 21, 109, 109/1, 109/2, 111, 113, 113А, 109/3,113,113б, 103, 105, 107, Высоцкого, 3, 7, 9, 1, 5, 5/1, 11, 11а. Работы до 23.00.

Южные РЭС: ул. Левитана, 123б, Окружная, 3, 7–20, Симоненко, 1, 11а, Одесской общины (Авдеева-Черноморского), 4л, 8, 8г, 19/8, Урожайная, 4–38, дорога Фонтанская, 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2, пер. Мореходный, 13, Чубаевская, 11,11/а/1,11б,11в,11г, Валерия Самофалова (Каманина), 1в–15Ж, Леваневского, 9а–48 Литературная, 1,21/1, Кортацци переулок (пер. Каманина) , 8/корп.3, пер. Компасный, 1 – 21. Работы до 20.00.

Центральные РЭС: ул. Гранатная, 28–54. ул. Дубовая, 1–31, Профсоюзная, 2–34/1/, Пшеничная, 7–24, Радостная, 32–54, Святослава Рихтера, 35–65/корп.1, Александра Белостенного улица (Трудовых Резервов), 1–10, Туристская, 20–46, пер. 1-й Кипарисный, 2,4, пер. 3-й Кипарисный 1–4 пер. Джутовый, 1-10а, пер. Конструкторский, 1–11, Литавровый переулок (пер. Москвина), 1–12, пер. Радиальный, 1–12.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

Миру нужно активизировать беспрецедентные усилия для помощи Украине в энергетическом секторе во избежание гуманитарной катастрофы, — заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

23 августа один из энергоблоков украинских АЭС вышел из ремонта досрочно, что позволило не применять ограничения энергоснабжения для потребителей. Однако, после ракетных обстрелов Украины 26 августа «Укрэнерго» пришлось вновь к ним вернуться. «Ситуация в энергетике сложная», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа.

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