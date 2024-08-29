В бою за Украину погиб житель Одесской области Алексей Гайсюк, светлая ему память

24 августа 2024 года на фронте при выполнении боевого задания на линии столкновения погиб солдат механизированного отделения мехбатальона, житель Измаила Алексей Гайсюк.

Об этом сообщил Измаильский городской голова Андрей Абрамченко.

Алексей Гайсюк родился в Измаиле, учился в школе №11, по завершении которой начал работать – сначала на небольших стройплощадках, где всегда есть потребность в трудолюбивых руках, потом – в коммунальном предприятии, со временем – в большом магазине стройматериалов.

У него была семья и желание расти и развиваться. Был открытым и искренним человеком, помогал всем, кто нуждался в поддержке, — может быть, потому, что сам был старшим ребёнком в семье и очень заботливым сыном и братом.

Свободное время отдавал голубям (держал голубятню) и рыбалке.

В 2022 году Алексей Гайсюк ушёл защищать родную землю от русского нашествия. Бил врага на Бахмутском и Торецком направлениях. Был отмечен отличием командира 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода «За службу».

Дома остались мать, сестра и жена.

Одесса News сообщала о гибели на фронте военного Александра Доноса, уроженца посёлка Сарата Одесской области.

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Фото: Андрей Абрамченко/Telegram

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