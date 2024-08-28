В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Донос, светлая ему память

Сегодня вспоминаем погибшего военного Александра Доноса, уроженца посёлка Сарата Одесской области.

Об этом сообщал Саратский поселковый совет.

Воин погиб 4 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания возле населённого пункта Авдеевка Донецкой области.

Родился Александр в 1994 году. Учась в саратской школе, очень любил футбол, всегда активно участвовал в различных соревнованиях и турнирах. После окончания школы работал сначала в родном посёлке, затем за границей. Встретив свою судьбу – будущую жену Алёну, переехал жить в Житомирскую область. У супругов родилось 2 дочери.

После начала военного вторжения был мобилизован в ряды ВСУ. Был солдатом 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко 1-й самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона.

Прощание с Александром прошло в Сарате.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 26-летнего военного Александра Паламарчука, жителя Великомихайловской общины.

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Фото: Саратский поссовет/Facebook, Факты

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