На карте Берлина появилась Одесская площадь

В немецкой столице Берлине появилась Одесская площадь.

Торжественное её открытие состоялось 16 января с участием представителей руководства города, украинской громады и посольства, сообщает Укринформ.

«Мы выбрали Одессу по трём причинам: потому что это один из ключевых городов обороны Украины, её освободительной борьбы за независимость, потому что ещё это стратегически важный порт, а также потому, что мало найдётся городов столь многонациональных, как Одесса», — заявил бургомистр берлинского района Лихтенберг Михаэль Грунст.

Он вспомнил о субботнем ракетном ударе РФ по городу Днипро и отметил, что жестокость России в развязанной ею войне невозможно представить. Политик подчеркнул, что атака на Украину — атака на европейцев и человеческие ценности.

«Европа должна была реагировать ещё в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Мы этого не сделали. Мы опоздали на 8 лет. Это должно стать для нас уроком», – заявил Грунст.

Представитель руководства района Мартин Шефер сообщил, что только в районе Лихтенберг приютили около 5 тысяч украинских беженцев, и подчеркнул, что немцы солидарны с Украиной.

В свою очередь, советник-посланник посольства Украины в ФРГ Максим Емельянов поблагодарил немецких друзей и отметил, что история Одессы охватывает историю разных наций, языков, культур и религий.

«С самого начала история Одессы тесно связана с Германией. Открытие площади – важный шаг нашего дальнейшего сближения», — сказал дипломат.

По его словам, на карте Одессы немало немецких топонимов, а историю «черноморских немцев» ещё предстоит исследовать. Одесса остаётся важнейшим портом, который помогает миру справиться с продовольственным кризисом.

«Хочу поблагодарить Германию за её финансовое участие в нашей инициативе Grain from Ukraine», – сказал Емельянов.

Отмечается, что Одесская площадь расположена недалеко от Музея Карлсхорст, где 8 мая 1945 года был подписан акт о капитуляции нацистской Германии. В Берлине помнят, что среди освободителей было много украинцев. В то же время убедить чиновников написать на указателе слово «Odesa» с одной буквой S, как это название пишется на украинском, было нелегко, но украинской общине всё же удалось.

Лихтенберг стал первым среди 12 районов столицы ФРГ, который назвал один из своих объектов в честь Украины. Летом прошлого года бургомистр Берлина выступила с инициативой, чтобы каждый район сделал это.

Как сообщала Одеса News, в августе 2022 года в Нью-Йорке в Бруклине появился перекрёсток «Украинский путь».

Фото и видео: Укринформ

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