Потомственный одессит ДиКаприо пожертвовал $10 млн для Украины

Американский актёр и экоактивист Леонардо ДиКаприо пожертвовал $10 млн для украинской армии и преодоления гуманитарного кризиса внутри страны.

Об этом сообщило американское издание GSA News, информирует ГОРДОН.

ДиКаприо, у которого есть украинские корни – его бабушка родом из Одессы, – резко осудил российское вторжение в Украину.

В публикации отмечается, что актёр пожертвовал $10 млн для украинской армии и преодоления гуманитарного кризиса внутри страны. На сегодняшний день эта сумма является рекордной от физического лица.

Ранее Украину в войне против военного вторжения РФ финансово поддержали такие знаменитости, как голливудские актёры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, американская актриса Дженнифер Энистон, российская модель Ирина Шейк, британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли, французский модный дом Balenciaga и многие другие.

Как сообщала Одесса News, голливудская кинозвезда Леонардо ДиКаприо ещё в 2016 году признался, что он на четверть украинец, а его бабушка – одесситка. По словам ДиКаприо, бабушка — Елена Степановна Смирнова — уехала в Германию после Октябрьской революции 1917 года, где вышла замуж за немца, после чего эмигрировала в США.

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