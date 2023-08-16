539-й день войны: Что происходит в Авдеевке

Начались 539-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства. Российские войска по-прежнему планируют полностью занять Донецкую и Луганскую области Украины.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в эфире национального марафона, который транслирует «1+1».

По её данным, оккупанты не планируют захватывать Авдеевку Донецкой области, надеясь взять город в кольцо и продвинуться дальше.

«В Авдеевке настолько героически наши военные защищают это направление, что враг даже не рискует туда заходить, чтобы не увязнуть в боях… Но армия РФ хочет обойти её, окружить и двигаться дальше», – рассказала Маляр.

Оккупанты считают главной целью показывать постоянное продвижение, отметила представитель МОУ.

«Поэтому, конечно, для них Авдеевка – это очень серьёзное препятствие на этом продвижении. И они ведут основную борьбу за ключевые высоты, чтобы их контролировать и двигаться дальше. Ну и за транспортные пути, понятно. Сейчас август, значит – фактически уже год там происходит очень продолжительная и ожесточённая борьба. ВСУ не пропускают врага, ни на один сантиметр он там не продвинулся», – отметила замминистра.

Согласно военной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 16 августа, в прошедшие сутки «на Авдеевском направлении враг вёл безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Нанёс авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населённых пунктов, среди них Новокалиново, Семёновка, Яснобродовка, Карловка, Невельское Донецкой области».

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 14-15 августа посетил места расположения бригад, которые ведут наступление в Донецкой и Запорожской областях.

На главном фото воин 1-й Отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна перед выходом на боевое задание.

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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