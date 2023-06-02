В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Стойков, светлая ему память

18 апреля на фронте вблизи населённого пункта Соловьёво Покровского района Донецкой области погиб старший сержант Николай Стойков — житель Белгород-Днестровского района.

Об этом сообщила в Facebook Белгород-Днестровская районная госадминистрация.

27 июля воину могло бы исполниться 53 года. Большую часть жизни он прожил в селе Николаевка Одесской области, избирался председателем сельского совета. С первых дней войны вступил в ряды ВСУ.

«Этого человека знали и уважали не только в родном селе, но и далеко за его пределами. Человек с заглавной буквы, человек с искренней, открытой душой, человек, который своим примером, добрыми намерениями и мудростью вдохновлял на жизнь всех окружающих, всех, кому посчастливилось быть знакомым с Николаем Ивановичем. Невозможно передать словами тот вклад, который за свою жизнь успел сделать Николай Иванович в развитие села Николаевка, как на посту председателя Николаевского сельского совета, так и будучи обычным, тяжело работающим жителем, каждый день даровал окружающим улыбку и веру», — сказано в некрологе.

Прощание с Николаем Стойковым прошло в Белгород-Днестровском и в селе Николаевка 23 апреля.

Как сообщала Одесса News, 21 апреля 2023 года в Одессе простились с военнослужащими Всеволодом Соченко, Александром Станковым, Петром Кирилляком и Владимиром Ступаком.

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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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