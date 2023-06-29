47-я неделя работы «зернового коридора»: всё меньше кораблей и меньше зерна на экспорт

За 47-ю неделю работы «зернового коридора» с 19 по 25 июня через морские порты Одесской области было экспортировано 358,3 тыс. т агропромышленной продукции, что на 18% меньше отгрузок этим каналом неделю назад.

Как сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса, количество кораблей, загруженных за эту неделю, составляло 6 единиц, что на 3 меньше предыдущей недели. Эти суда загружены, но они ещё не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения к клиентам и ожидают её.

УКАБ прогнозирует, что на следующей неделе ожидаются показатели на таком же низком уровне, потому что за прошедшую неделю инспекцию на вход прошло всего 6 судов.

Наибольшие объёмы экспорта в течение 47-й недели работы «зернового коридора» составляли: кукуруза (68% экспорта за этот период); пшеница (32%). Украинская продукция отправилась в страны Европы (Испания и Нидерланды), Азии (Китай и Индонезия) и Африки (Египет).

Всего с начала работы «зернового коридора» с 1 августа 2022 по 25 июня 2023 годов удалось экспортировать 32,4 млн т продукции АПК нашим иностранным партнёрам.

Как сообщала Одесса News, по прогнозам Нацбанка Украины, если работа «зерновой инициативы» будет прекращена, это негативно повлияет на украинский экспорт и как следствие – на курс гривны.

Инфографика: УКАБ

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