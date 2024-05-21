Ночью в небе над Одесской областью сбито 14 беспилотников

Ночью 21 мая российские террористические войска в очередной раз направили несколько групп ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» по южным регионам.

Как сообщают в Telegram Силы обороны юга Украины, напряжённая боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 5 часов.

«В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 20 барражирующим снарядам: 14 сбито в Одесской области, 3 – на Херсонщине, 2 — в Днепропетровской области и 1 — в Николаевской области. Попаданий не допущено», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что 19 мая над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон.

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