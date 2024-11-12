Нардеп Шевченко заявил Зеленскому, что «страна важнее личных амбиций»

Народный депутат Украины из депутатской группы «Восстановление Украины» Евгений Шевченко заявил в Telegram, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на «диалог» ради прекращения войны России против Украины, и предложил свою помощь через связи в Беларуси.

«Давай, Вова, давай! Пора, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придётся уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу, если что. Снова съезжу в Минск. Всё решим. Ты только начни», – написал он.

Нардеп заявил, что иначе Зеленского «заставят уйти» те, кто ему «вчера аплодировал в странах западного мира».

Шевченко также разместил в своём посте новость о том, что США поддержат Зеленского, если он решит начать мирные переговоры со страной-агрессором РФ.

8 ноября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал пост, который, предположительно, является реакцией на написанное Шевченко.

«Некоторые народные депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они совершают большую ошибку в интересах РФ. План победы Украины, формула мира – это путь к справедливости», – написал он.

То, что Ермак отреагировал именно на его заявление, решил и сам Шевченко, потому позже разместил в Telegram реакцию на пост Ермака.

«Андрей, не стоит дальше устранять и травить народных депутатов Украины. Это не пойдёт на пользу Украине. Твой пост уже читают в США. А чем моя позиция отличается от риторики Дональда Трампа? Или он, по вашему мнению, тоже действует в интересах РФ?» – написал нардеп.

Кстати. В августе 2020 года нардеп Шевченко опубликовал в Facebook приветствие Александру Лукашенко с победой на выборах, несмотря на то, что Украина не признала последние президентские выборы в Беларуси. 24 мая 2021 года Шевченко исключили из фракции «Слуга народа» в Верховной Раде из-за позиции политика по вопросу Беларуси.

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