Одесса получила гуманитарную помощь из Франции

Одесса получила гуманитарную помощь от французской организации Pompiers Humanitaires Solidaires.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что автопарк муниципальных служб пополнился автомобилем скорой помощи и пожарной машиной с необходимым оборудованием.

«Это существенная поддержка для наших служб в обеспечении безопасности и оперативном реагировании на вызовы. Мы искренне благодарим организацию и амбассадору Одессы Александру Ройтбургу за поддержку нашего города», — отметил Павел Вугельман, заместитель городского головы Одессы.

Председатель организации «Pompiers Humanitaires Solidaires» Фредерик Вигре подчеркнул: «Мы рады поддержать Одессу и помочь ей в это непростое время. Желаем Украине мира и покоя для дальнейшего развития и процветания».

Одесса News информировала, что весной 2022 года Марсель передал Одессе шесть карет скорой помощи, наполненных медицинской и фармацевтической продукцией, три медицинских внедорожника, пожарно-спасательную машину и оборудование, а также строительные инструменты. Сегодня эта техника задействована по назначению.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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