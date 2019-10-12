Стали известны имена пропавших без вести одесситов с Bourbon Rhode

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова опубликовала список украинских моряков с Bourbon Rhode, которые пока считаются пропавшими без вести.

Всего в экипаже буксира, который 26 сентября потерпел крушение в Атлантическом океане недалеко от Мартиники, было 14 человек, 10 из которых — граждане Украины. Троих, в том числе двоих украинцев и одного россиянина, удалось спасти.

По информации ТАЙМЕРА, оба спасённых являются жителями Одесской области. Четверо были найдены мёртвыми. Судьба ещё семерых, включая капитана, хорвата Дино Мискича, остаётся неизвестной.

По данным Людмилы Денисовой, пропавшшими без вести до сих пор считаются Андрей Измаильский, Александр Коршиков, Вячеслав Ковальчук, Евгений Мельгунов, Олег Кравец и Дмитрий Козырев. Все они, по данным ТАЙМЕРА, также являются жителями Одесской области.

Спасательная операция в настоящее время продолжается. Её координирует Морской центр спасения и координации Форт-де–Франс. В поисках принимают участие 4 судна и 1 самолёт.

Несмотря на то, что с момента крушения прошло уже достаточно много времени, надежда найти моряков живыми всё ещё остаётся. Спасённые рассказали, что видели других моряков, садящихся на спасательные плоты. Кроме того, в ночь с понедельника на вторник в районе спасательной операции были замечены сигнальные ракеты красного и белого цветов, возможно, выпущенные моряками. 9 октября со спутника в океане заметили объект, который может быть спасательным плотом с Bourbon Rhode. В этой ситуации в СМИ и социальных сетях всё чаще звучит критика в адрес французских властей, не задействовавших все доступные ресурсы для поиска пропавших.

Как сообщала Одесса News, владелец затонувшего в Атлантике судна Bourbon Rhode обещает не прекращать поисково-спасательную операцию и оказывать поддержку семьям спасённых, погибших и пропавших без вести моряков.