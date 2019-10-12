Шаталова ушла с должности замглавы Одесской ОГА с часами от Зеленского

Заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова, исполнявшая до вчерашнего дня обязанности главы ОГА, написала заявление об увольнении.

Об этом сама Шаталова написала на своей странице в Facebook.

По её словам, она хотела уйти из ОГА ещё в апреле, после увольнения Максима Степанова, но решила дождаться назначения нового главы области, которым вчера президентским Указом назначен Максим Куцый.

Шаталова признала, что для неё это был непростой период: «Временами было отчаяние, временами было интересно, было много борьбы, много управленческих решений. Это было трудно и даже на пределе возможностей — работать по 14 часов в день почти без выходных и почти без заместителей (для такой области по типовому расписанию нужно шесть, у меня был один)».

Светлана Шаталова также рассказала, что во время последнего визита в Одессу Президент Украины Владимир Зеленский наградил её именными часами и поблагодарил за работу.

«Сегодня я с лёгким сердцем передаю новому главе области ответственность за регион. С лёгким сердцем — потому что не стыдно ни за один мой день в должности, ни за одно решение! Максим, я желаю Вам всяческих успехов и удачи! Одесчина, люблю ❤️ тебя) 💛💙🇺🇦», — написала Шаталова.

Кстати. Светлана Шаталова известна как давняя соратница Степанова. Она работала с экс-губернатором в ГП «Полиграфкомбинат Украина», а когда его назначили главой ОГА, Шаталова выиграла конкурс на должность вице-губернатора по социально-экономическим вопросам.