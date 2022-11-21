Франция передала Украине две батареи ЗРК Crotale и две РСЗО

Украина получила от Франции очередную партию военной помощи, в которую вошли две батареи зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Crotale и две реактивные системы залпового огня.

Об этом сказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche, пишет Укринформ.

«Хотя помощь Франции больше всего ассоциируют с самоходными артиллерийскими установками Caesar, которых с начала российского вторжения передано уже 18, перечень систем вооружения гораздо шире: это также ракеты Milan и Mistral, около 60 бронетранспортёров VAB, противотанковые мины HDP-2A2, средства защиты на случай применения противником ядерного, биологического или химического оружия и приборы ночного видения последнего поколения», — сказал Лекорню.

По его словам, французская сторона также получила запрос Киева о предоставлении радиолокационных станций и в настоящее время изучает такую ​​возможность.

Кроме того, отметил министр, Франция вместе с другими западными партнёрами участвует в создании в Словакии центра обслуживания военной техники для Украины, работу которого будет координировать совместная ассоциация представителей французской и немецкой оборонной промышленности KNDS. Среди прочего, там планируется проведение обслуживания и ремонта гаубиц PzH 2000, САУ Caesar, зенитных самоходных установок Gepard, РСЗО Mars II и бронетранспортёров Dingo.

По данным министра, с начала широкомасштабного российского вторжения Франция предоставила Украине военную помощь на 550 миллионов евро из общей суммы в 3 миллиарда евро и входит в пятёрку стран-крупнейших доноров Украины.

При этом, подчеркнул Лекорню, Париж продолжает поддержку, и недавно одобренный французским парламентом фонд на 200 миллионов евро позволит Украине заказывать у французского оборонпрома необходимое вооружение и обеспечивать обслуживание поставленных систем.

В частности, по словам министра, речь может идти и о закупке Украиной французских БМП Bastion или оборудования для понтонных переправ.

Кроме финансовой и военной помощи, Франция принимает участие в обучении украинских военных.

«Наша задача подготовить 2 тысячи человек из 15 тысяч, предложенных Евросоюзом. 400 украинских военных уже прошли обучение эксплуатации техники и систем оружия, которые мы передаём Украине», – рассказал Лекорню.

Как сообщала Одесса News, Президент Франции Эммануэль Макрон в день освобождения Вооружёнными силами Украины Херсона поздравил на украинском языке народ Украины и обещал и в дальнейшем поддерживать нашу страну.

Фото: flickr.com

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