Олимпийская сборная Украины провела спарринг с египтянами, отличился одессит

Олимпийская сборная Украины, которая во Франции готовится к летним Играм, провела спарринг с командой Египта. Она также будет выступать на Олимпиаде-2024.

По сообщению ФК «Черноморец», игра состоялась на одном из футбольных полей Plaine des Sports в городке Сен-Поль-ле-Дакс (Франция). В матче принимал участие защитник «Черноморца» Владимир Салюк. Он был заменен на 58 минуте.

Поединок закончился со счётом 1:1. В нашей сборной гол забил экс-«моряк» Максим Брагару на 12-й минуте, соперник отыгрался на 80-й.

24 июля Украина начнёт свои выступления на футбольном турнире Олимпиады-2024. Будет играть в Лионе с Ираком.

Как сообщала Одесса News, полузащитник Максим Брагару, уроженец Рени Одесской области, занимался футболом в одесской ДЮСШ-11, а последние 5 сезонов играл за «Черноморец» (110 матчей, 9 голов), а после этого сезона перешёл в киевское «Динамо». Защитник Владимир Салюк — питомец СДЮСШОР «Черноморец», в период 2018-2021 играл за одесский «Атлетик». На «взрослом» уровне дебютировал в составе «Балкан» (Заря, Белгород-Днестровский район), выступавших во второй лиге, после чего перешёл в «Черноморец», где за два сезона провёл 53 матча и забил 2 гола.

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