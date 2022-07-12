У «Черноморца» новый защитник и ещё несколько новых игроков

«Чёрно-синие» оформили контракт на три года с опытным защитником Виталием Ермаковым, прибывшим в Одессу из клуба «Металлист-1925».

Как сообщает ФК «Черноморец», также в активе Виталия в прошлых сезонах есть матчи за краматорский «Авангард» и черниговскую «Десну», в составе которой Ермаков стал призёром Первой лиги.

Отмечается, что Виталий Ермаков во время тренировочного собрания доказал тренерскому штабу свою полезность и готов бороться за место в основном составе команды Романа Григорчука.

Виталий Ермаков

Одесская команда активно работает на трансферном рынке, о чём свидетельствует подписание контрактов с Максимом Ермоленко, Ильёй Гаджуком и Иваном Литвиненко.

«Максим Ермоленко, Илья Гаджук и Иван Литвиненко становятся «одесситами» на ближайшее время. Их ждут южное солнце, искренняя поддержка болельщиков «Черноморца» и адская работа под руководством тренерского штаба», – говорится в сообщении клуба.

24-летний форвард Ермоленко перешёл из «Авангарда». В прошлом сезоне он провёл 9 матчей в Первой лиге и забил 1 гол.

19-летний полузащитник Гаджук принадлежал «Динамо». Он провёл 5 матчей за «Ворсклу».

21-летний полузащитник Литвиненко принадлежал «Руху». Он покинул клуб как свободный агент.

Отмечается также, что руководство футбольного клуба «Черноморец» работает не только над подписанием новых игроков, но и делает важные шаги, чтобы сохранить тех, кто уже достаточно помогает команде в решении спортивных задач.

Продлено соглашение клуба с форвардом Андреем Штогриным, голкипером Даниилом Варакутой и полузащитником Максимом Брагару.

Бессменный капитан одесского клуба в последних сезонах Сергей Кравченко также продолжил своё сотрудничество с «моряками».

Кстати. Новый сезон в украинском чемпионате стартует 23 августа.

Одесса News сообщала о других изменениях в команде ФК «Черноморец».

Фото: ФК «Черноморец»

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