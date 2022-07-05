Футбольный клуб «Черноморец» пополнился ожидаемыми и неожиданными кадрами

В одесском футбольном клубе «Черноморец» появились новички.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Смелый и отчаянный парень из Канады Манджрекар Джеймс начнёт сезон 2022-2023 в составе одесской команды. «С канадским защитником подписан полноценный контракт, тренерский штаб одесситов во главе с Романом Григорчуком рассчитывает на все достоинства защитника. Фактурный игрок, чей рост превышает 190 сантиметров, настоящий барьер для всех типов нападающих команд-соперниц», — говорится в сообщении.

28-летний Джеймс немало сезонов провёл в чемпионатах Венгрии и Дании, имеет опыт выступлений за национальную сборную Канады. Коллектив «чёрно-синих» уже благодарен канадскому бигмену за то, что в это тяжёлое для Украины время он остаётся в Одессе и будет помогать клубу решать основные задачи на сезон.

Тренерский штаб во главе с Романом Григорчуком также поздравляет в команде квалифицированного и опытного защитника Сергея Петько. Новичок одесситов хорошо известен болельщикам в качестве правого защитника, но благодаря своим способностям может сыграть и в опорной зоне, и чуть выше в центре поля. Быстрота. умение оперативно правильно оценить ситуацию и отличное видение поля – далеко не все преимущества футболиста Сергея Петько.

Петько начинал профессиональную карьеру именно в «Черноморце». Сначала Сергей провел несколько матчей за молодёжную команду, а затем стал полноценным игроком основы. Есть в активе у Сергея Петько и мячи, забитые в составе одесситов в УПЛ. Сергей также выступал за Волынь и Верес, с которым прошёл путь от Второй лиги до Премьер-лиги.

Одесский футбольный клуб существенно усилил направление, отвечающее за кадровое развитие клуба и поиск талантливой молодежи. Кирилл Ковальчук возглавит селекционную службу «Черноморца». Одесские болельщики хорошо помнят Кирилла на футбольном поле, его ответственное отношение к игре и партнёрам.

В середине прошлого десятилетия Ковальчук по праву считался одним из лучших хавбеков в украинском футболе.

Как сообщала Одесса News, в июне состав «чёрно-синих» в период подготовки к новому футбольному чемпионату усилили два опытных игрока — Евгений Селин и Сергей Политило.

Фото: ФК «Черноморец»

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