Что такое и чем занимаются охранные компании?

Службы охраны предлагают защиту информации, материальных вещей и людей. Зачастую такие организации имеют обширную географию предоставления услуг.

Например, компания Охранный холдинг Киев выбрала для размещения главного офиса. При этом услуги защиты предприятие предоставляет и во многих других городах Украины.

Часто при выборе службы охраны потребители сталкиваются с трудностями из-за специфики отрасли. Мало кто до конца понимает, чем занимаются охранные предприятия. Также немногие могут перечислить полный перечень основных предложений от подобных организаций. Чтобы упростить процесс подбора службы охраны, эксперты создали короткую справку по данному вопросу.

Какие услуги можно заказать в охранных организациях?

Меню предложений авторитетных предприятий данного рода деятельности зачастую включает следующее:

сопровождение морских и сухопутных грузов;

охрану кафе, баров, ресторанов;

защиту частных домов, квартир, жилых комплексов;

обеспечение безопасности проведения массовых культурных мероприятий;

защиту банков и других финучреждений;

персональную физическую охрану людей (услуги телохранителей).

Также описываемые организации предлагают защиту крупных промышленных зон, коммерческих объектов.

Охрана конфиденциальности информации

Охранные фирмы могут предотвратить утечку секретных данных. Подобные защитные меры включают сканирование помещений, техсредств на наличие жучков, скрытых микрокамер. Также возможно обнаружение прослушки в сетях электроснабжения, телефонных линиях и т. п.

Защита легкового и грузового автотранспорта

Специалисты охранных предприятий подберут и установят подходящую противоугонную систему, выполнят настройку сигнализации. Дополнительно зачастую монтируются модели и маяки GPS. Такой подход помогает надёжно защитить машину даже от взлома профессиональными угонщиками.

Что ещё следует знать об охранных службах?

Подобные организации имеют в своём штате профессиональных бойцов, способных быстро обезвредить даже опытных и хорошо вооружённых преступников. Сотрудники охранных фирм регулярно проходят медицинские обследования, курсы повышения квалификации.

При заказе услуг защиты важно заключать со службами охраны официальные договора. Это поможет избежать недоразумений в будущем. Договора должны содержать подробное описание условий сотрудничества. Детальнее о порядке оформления услуг можно узнать, к примеру, на ohholding.com.ua.