Молдова ещё на год продлила временную защиту для украинских беженцев

Правительство Молдовы приняло решение продлить предоставление временной защиты перемещённым лицам из Украины на год – до 1 марта 2025 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Генеральный инспекторат по миграции Молдовы.

«Перемещённым лицам из Украины, которым была предоставлена временная защита до 1 марта 2024 года, автоматически продлевается срок действия документа, удостоверяющего личность, до 1 марта 2025 года, без необходимости явки в офисы Генерального инспектората по миграции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение является демонстрацией солидарности Молдовы с Украиной и украинским народом и в соответствии с решением Совета ЕС, которым временное убежище для украинцев было продлено до марта 2025 года.

Для граждан, прибывающих из Украины, теперь нужно иметь при себе действительный проездной документ, то есть тот, у которого не истёк срок действия. Для взрослых требуется один из документов – действительный национальный паспорт для выезда за границу, идентификационная карта/удостоверение личности или действительный внутренний паспорт.

В то же время взрослые, въехавшие в Молдову на основании внутреннего документа, имеют право только на один выезд/въезд из Украины и в Украину.

Как сообщала Одесса News, правительства Литвы и Словакии также продлили временную защиту для украинских беженцев до марта 2025 года.

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