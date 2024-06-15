В Одессе открылся «Black Sea Security Forum», приехала посол США и не только

В Одессе 14-16 июня проходит международный форум безопасности Black Sea Security Forum, главная тема которого — обсуждение ситуации безопасности в Черноморском регионе.

Об этом сообщает Укринформ.

Среди ключевых спикеров форума объявлены экс-президент Франции Франсуа Олланд, бывший премьер Австралии Тони Эбботт, спецпредставитель США в переговорах по Украине (2017-2019) Курт Волкер, офицер британской армии, полковник Ричард Джастин Кэмп, посол США в Украине Бриджит Бринк.

Вместе с представителями городской и региональной власти гости обсуждают вопросы безопасности в Одесской области и Чёрном море, в частности, продовольственную, экологическую, энергетическую и логистическую безопасность.

Главная миссия форума – создать ежегодную международную платформу для решения проблем безопасности на Чёрном море — арене самого упорного геополитического противостояния.

«Великолепно вернуться в Одессу, жемчужину Чёрного моря — город, в котором богатое культурное наследие сочетается с силой и решительностью его жителей», — отметила прибывшая 14 июня в Одессу на форум Бриджит Бринк.

В соцсети X посол сообщила, что. в первую очередь, встретилась в Одессе с главой Государственной пограничной службы Сергеем Дейнеком и начальником Регионального управления Морской охраны Администрации ГПСУ Олегом Костуром.

«Почти 1850 кораблей прошли по Черноморскому коридору, переместив 52 млн тонн грузов, чтобы накормить мир и поддержать экономику Украины», — подчеркнула Бринк.

Если бы не борьба украинцев, не их противостояние попыткам России взять под контроль Чёрное море, Молдова, Румыния, Турция и Болгария столкнулись бы с российской угрозой, — заявила посол Соединённых Штатов Америки на Черноморском форуме безопасности.

«Мы видим Одессу, за которую весь украинский народ не перестаёт бороться, несмотря на попытки России взять под контроль Чёрное море. Россия — это самая большая угроза не только Украине, но и Молдове, Румынии, Турции и Болгарии. И если бы РФ имела успех в Украине — эти страны также столкнулись бы с империалистическим и разрушительным соседом», – сказала она.

Бринк подчеркнула, что США известно о постоянных атаках на город и почти ежедневных обстрелах ракетами и дронами.

15 июня Black Sea Security Forum продолжит работу.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года Посол США в Украине Бриджит Бринк в порту Рени Одесской области передала новое лоцманское судно для нужд Администрации морских портов Украины.

Фото: Укринформ, Посол США/Х, Одесса. Официально/Telegram, Госпогранслужба

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