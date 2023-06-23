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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Цвигун, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Цвигун, светлая ему память

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4 мая во время боевого столкновения в населённом пункте Хромово Донецкой области погиб житель села Маразлиевка Белгород-Днестровского района Одесской области, солдат Олег Цвигун.

Об этом сообщает в Facebook Белгород-Днестровская райгосадминистрация.

Олегу было 35 лет.

Прощание с воином прошло 12 мая в селе Маразлиевка.

Как сообщала Одесса News, 3 мая 2023 года в бою возле Новомихайловки Марьинского района Донецкой области в результате артиллерийского обстрела погиб уроженец Одессы, житель Беляевки Вадим Семёхин.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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