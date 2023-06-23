В Одессе продолжается ликвидация загрязнения прибрежной зоны

Вторую неделю сотни одесских коммунальных работников с привлечением тяжёлой техники вывозят тысячи кубических метров мусора, прибивающего к побережью в результате подрыва Каховской ГЭС.

По информации официального сайта «Одесса» горсовета, 13 июня после обследования специалистами территории на наличие опасных предметов и проведения инструктажа КП «Побережье Одессы» начало работы по очистке пляжной зоны.

Совместными усилиями сотрудников КП «Побережье Одессы», КП «Городские дороги», ЖКС, а также работников арендованных территорий проводятся работы вдоль всей линии побережья – от Ланжерона до 16 ст. Большого Фонтана.

Одесситам напоминают: посещение территории пляжей и самовольные попытки уборки мусора на побережье опасны для жизни и категорически запрещаются.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 22 июня массовые вспышки инфекционных заболеваний в Одесской области не зафиксированы, но состояние морской воды неудовлетворительное.

Фото: КП «Побережье Одессы» горсовета

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