2.37 — ночью и 13 минут утром — столько длилась воздушная тревога в Одесской области

Ночью 23 июня противник нанёс удар по Украине с самолётов стратегической авиации. На этот раз атака была направлена на военный аэродром в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

«Пуски совершались около полуночи из Каспийского моря из четырёх бомбардировщиков Ту-95мс. Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство в Хмельницкой области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что защитники неба также уничтожили разведывательный БпЛА не установленного типа.

Как сообщала Одессса News, позапрошлой ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетный и авиационный удар иранскими ударными БпЛА «Shahed» по Украине, в том числе Одесской области.

Инфографика:Командование ВC ВСУ/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy