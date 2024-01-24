700 дней войны: враг получает отпор по всей линии фронта

Начались 700-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Страна-агрессор продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

По оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 24 января, за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений, враг нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов, совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые из гражданского населения, среди которых дети. Разрушения и повреждения получили более 200 различных объектов гражданской инфраструктуры в Киеве, Киевской области, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

Харьков вечером 23 января после вражеского ракетного обстрела

Ситуация в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ на утро сеголняшнего лня складывается следующим образом:

ОСГВ «Север«: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области

ОСГВ «Хортица» : на Купянском, Лиманском, Бахмутском направлениях нашими защитниками отражены атаки врага возле Синьковки Харьковской, Ямполевки, Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой, вблизи Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской областей.

: на Купянском, Лиманском, Бахмутском направлениях нашими защитниками отражены атаки врага возле Синьковки Харьковской, Ямполевки, Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой, вблизи Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской областей. ОСГВ «Таврия» : на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. На Марьинском и Запорожском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать врага. На Шахтёрском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл

: на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. На Марьинском и Запорожском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать врага. На Шахтёрском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций наших войск. В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

Генштаб отмечает, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетным комплексам и 1 пункту управления противника.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 баллистических ракет «Искандер-М», 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средствам ПВО, 9 артиллерийским средствам и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Одесса News информировала, что захват российскими оккупантами Крахмального Харьковской области в январе 2024 года не имеет стратегического значения на поле боя.

На главном фото воин 24-й ОМБр имени короля Данила

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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