Враг захватил Крахмальное в Харьковской области: есть ли в этом угроза

Захват российскими оккупантами Крахмального Харьковской области, о котором сообщил американский Институт изучения войны (ISW), не имеет стратегического значения на поле боя.

Об этом начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил в эфире телемарафона, который в YouTube транслирует телеканал «Рада».

«Крахмальное – чтобы вы понимали, это был населённый пункт, где проживало 45 человек до начала широкомасштабной войны. Будем говорить, это пять домов. Эти пять домов были разрушены агрессором», – отметил Фитьо.

Он подчеркнул, что ВСУ концентрируются на том, чтобы сохранить жизни своих военных, поэтому они перешли на новые подготовленные позиции.

«Врагу не дают продвигаться дальше и каких-либо угроз для соседних подразделений это не несёт. И я думаю, что то, что произошло, – это временное явление, потому что линия фронта ежедневно смещается. Мы просто не сообщаем о захвате, отбитии 100 м или 200 м. Нам этого не нужно делать, а российским пропагандистам нужно любую «победу» преподносить как «невероятную». Они делают это для того, чтобы показать, почему только за январь месяц они потеряли 7055 воинов на фронте в полосе ответственности «Хортица». Поэтому метр-два – и они уже кричат, условно, что взяли Берлин», – подчеркнул Фитьо.

Одесса News информировала, что Владимир Зеленский 17 января 2024 года на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего сказал: «Украине необходима амбициозная, активная перспектива. Чтобы именно у нашего государства была инициатива, а не у врага».

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