В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Дмитриенко, светлая ему память

23 октября 2023 года в Херсонской области во время обеспечения национальной безопасности и обороны погиб стрелок из Раздельной Юрий Дмитриенко.

Об этом сообщила в Facebook Раздельнянская городская территориальная громада.

Юрию было 38 лет.

В марте 2022 года его призвали на воинскую службу и Юрий достойно защищал Родину.

Прощание с погибшим воином прошло 2 ноября в Раздельной.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 14 октября 2023 года в Запорожской области жителя Подольской громады Ильи Десятника.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Раздельнянская гортергромада/Facebook

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