В бою за Украину погиб житель Одесской области Илья Десятник, светлая ему память

На фронте 14 октября 2023 года погиб в Запорожской области житель Подольской громады Илья Десятник.

Об этом сообщает пресс-служба Подольской городской громады в Facebook.

Илье было 24 года.

Прощание с воином прошло в Подольске. В честь погибшего защитника военные совершили три залпа из оружия.

Одесса News сообщала о гибели на фронте в январе 2023 года защитника из Раздельной Одесской области 37-летнего солдата Виталия Епишко, с которым попрощались 30 октября.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Подольская горгромада/ Facebook

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