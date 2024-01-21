В бою за Украину погиб житель Одесской области Илья Десятник, светлая ему память

На фронте 14 октября 2023 года погиб в Запорожской области житель Подольской громады Илья Десятник.
Об этом сообщает пресс-служба Подольской городской громады в Facebook.
Илье было 24 года.
Прощание с воином прошло в Подольске. В честь погибшего защитника военные совершили три залпа из оружия.
Одесса News сообщала о гибели на фронте в январе 2023 года защитника из Раздельной Одесской области 37-летнего солдата Виталия Епишко, с которым попрощались 30 октября.
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Фото: Подольская горгромада/ Facebook
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