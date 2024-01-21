«Тузлівські лимани»-2024: війна та мир (випуск 67-й) — хто в Нацпарку гірше за шакалів

Мирна заповідна зона в мальовничому місці Одеської області — Національний природний парк «Тузлівські лимани» — живе своїм звичайним у цю пору року життям, яке, на жаль, час від часу переривається прагненнями деяких мешканців навколишніх сіл та чиновників, котрі мріють перетворити нацпарк і лимани в рибогосподарський об’єкт.

І в цих своїх прагненнях нічим не гребують.

У попередніх випусках наше видання неодноразово з посиланням на доктора біологічних наук, одеського еколога Івана Русєва повідомляло, як влада протистоїть намаганням керівництва НПП нормалізувати гідрологічну ситуацію на лиманах.

І ось останній факт з цього протиборства влади, яка мала б відстоювати інтереси Національного парку, та його працівників.

Як повідомляє Іван Русєв, задля проведення земельних робіт для прориву каналу заради з’єднання моря з лиманами, використувався драглайн, який зберігався на території, що охоронялась прикордонниками та територіальною обороною. Драглайн, до речі, закуплений за кошти благодійників — влада не дала жодної копійки на спецтехніку, вкрай необхідну Парку.

І ось, коли треба було вивезти драглайн з охоронної зони для профілактики та подальшої консервацї на зимовий період, виявилось, що двигун навмисно засипаний піском.

Дивним є те, що «нам — працівникам національного парку — довгий час забороняли проводити свою роботу по моніторінгу на пересипу — там, де розташований драглайн, мотивуючи військовим станом. І у зв’язку з забороною нам не можна було бути на пересипу, не було контроля з боку працівників нацпарку за станом техніки. Але ж на місце, де стояв драглайн, могла пройти людина тільки з дозволу ТРО або з дозволу прикордонників», — обурюється Русєв.

Відповідь на запитання, кому потрібно було псувати техніку, лежить на поверхні — тим, хто не хотів, аби керівництво парку проводило роботи з відновлення водообміну. А це — члени обласної комісії з екології, лобісти різного штибу, які неодноразово змушували різними методами йти на «договірняки» з браконьєрами, це голова Лиманської громади Василь Резніченко, який публічно заявляє, що мешканям району не потрібні такі, як Русєв та в.о. директора НПП Ірина Вихристюк, які відстоюють інтереси держави та природи. Недоброчесним є й комбат ТРО М. Пшенішнюк, який заважав довгий час виконувати свою роботу співвпрацівникам НПП, підлеглі якого не пропускали абсолютно нікого з працівників парку на пересип, де стояла спецтехніка.

Але «зі спецдозволу військових, вільно пройшла якась мерзота до заповідної зони нацпарку, де стояв драглайн і зруйнувала дуже важливу спецтехніку. Зробили заяву в поліцію, чекаємо на відкриття кримінального провадження, хоча надії на об’єктивне розслідування чекати немає сенсу», — пише Іван Русєв.

Поріванювати злочинців від влади з шакалами означало б образити тварин, адже шакали є неперевершеними санітарами природи, і своїми діями приносять їй лише користь.

У попередньому випуску «Тузлівські лимани-2024″: війна та мир» йшлося про рідкісне зимове явище в Національному природному парку — веселку.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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