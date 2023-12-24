Команда Національного природного парку «Тузлівські лимани», що в Одеській області, протягом останніх 8 років щоденно веде наполегливу безкомпромісну війну з масштабним браконьєрством та невіглаством місцевої влади, яка перетворила навколишні родючі землі держави в сміттєзвалища, зазіхає на нецільове використання і руйнування державних земель і природних територій.

«І така філософія життя невігласів тягнеться з того моменту, коли наша команда ще у 2016 році почала непримиренну боротьбу з масштабним браконьєрством і дерибаном державних земель і природних ресурсів», — пише на своїй сторінці у Facebook доктор біологічних наук, одеський еколог Іван Русєв.

«Бесарабські Киви, йолопи та невігласи не втомлюються закидати Кабмін та інші структури сфальсифікованими підписами місцевих мешканців і вимагати вчиняти протизаконні дії щодо євроінтеграції. І особливо їх бентежить керівництво нацпарку, яке вже багато років не дає їм красти і забруднювати природні ресурси і екосистеми, причому жодним чином не заважаючи місцевим відпочивати на пересипу і Чорному морі, всупереч твердженням невігласів, які нахабно обдурюють людей, коментуючи дії команди парку», — з обуренням інформує Іван Русєв про сьогоднішню атмосферу навколо НПП.

Така деструктивна політика невігласів, які руйнують державні устої, — вважає вчений, — повинна бути під пильним наглядом СБУ. Зокрема, діяльність очільника Лиманської громади Білгород-Дністровського району Василя Резніченка, який, за вислівом Русєва, «косить під вченого і робить вигляд, що дуже піклується за місцевих людей».

Василь Резніченко

«Є такий собі нарцис — очільник Лиманської громади Б.Дністровського району, яка межує з НПП «Тузлівські лимани», який написав листа до Департаменту екології ОДА, що нацпарк не виконує свої обов’язки і що йому — «вченому киві» не потрібні природні протоки, так звані — дики прорви.

Те, за що у цьому листі ратує чиновник, — будівництво законних регульованих прорв для здійснення циркуляції води, — ніщо інше, як підтримка з боку влади бізнес-структур, які давно мріють, за словами Русєва, «вкрасти державні землі водного фонду, що входять в межі НПП «Тузлівські лимани», шляхом переведення в комунальні землі, а потім просто розпродати піщаний пересип на курорті Расейка для створення гидотних будочок і будиночків на піску».

Цей невіглас з с. Лиман так мріє керувати природою, що відчувається, що він також є щирим послідовником ідеї Сталіна-Лисенка-Мічуріна «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё — наша задача».

Іван Русєв принагідно нагадав деякі етапи «екологічної» діяльності Резніченка: дерибан Сасикского піщаного пересипу, засипання водно-болотних угідь міжнародного значення в лимані Малий Сасик на території Нацпарку, щоб потім розпродати діляночки зруйнованої природи і перетворити унікальні угіддя на п’ятизірковий «шанхай» під інтригуючою назвою «Дунайя».

Однодумцем Резніченка був колишній голова Білгород-Дністровської райради Григорій Мельниченко, який так обурювався діями працівників НПП, що ним самим зайнялась прокуратура і тепер він в очікуванні вироку суду за крадіжку державного майна.

Можна собі тільки уявити, скільки б руйнації отримали б унікальні рекреаційні ресурси Національного природного парку і прилеглих до нього територій, якби були задоволені нахабні, ненажерливі апетити таких, як Мельніченко та Резніченко.

«Немаловажним є й те, що нацпарк як установа, де працюють фахово, несе для місцевих голів територіальних громад своєрідні загрози їхньому комфортному життю законними вимогами щодо неухильного дотримання санітарно–екологічних вимог, першочергово, на території рекреаційних зон, де відсутнє централізоване водозабезпечення, водовідведення, абсолютно не дотримуються вимог з питань управління відходами, вимог закону про жорстоке поводження з тваринами тощо», — вважає знавець заповідної справи.

За твердженням керівництва НПП, Парк системно працює і виконує поставлені завдання щодо збереження, відтворення та раціонального використання природних ресурсів, збереження водно-болотних угідь міжнародного значення, спільно з прокуратурою працює за судовими позовами, в результаті яких повертаються незаконно передані в довгостровкову оренду/користування землі природно-заповідного фонду. Парк працює на розширення території цього фонду, турбується про розвиток цивілізованих форм надання рекреаційних послуг, що, зазвичай, дуже не подобається очільникам місцевих громад, які мають власні (приватні) інтереси з питань контролю та використання природних ресурсів.

Зокрема, в планах керівників НПП є створення реабілітаційного центру для дельфінів. Команду фахівців Нацпарку підтримують в цьому Українське товариство охорони природи, Інститут зоології Академії наук України, колеги, юристи, адвокати, вчені і фахівці з відповідних служб Європейського союзу, завдяки професійності, наполегливості і патріотичності яких було сформульовано і підготовлене наукове обґрунтування розширення територій національного парку для збереження зникаючих видів біорізноманіття морських та лиманних екосистем, особливо, для збереження постраждалих від війни чорноморських китоподібних.

Всі дії фахівців НПП «Тузлівські лимани» — відкриті, прозорі, ґрунтуються на наукових даних, з врахуванням світових тенденцій щодо збереження біорізноманіття і вразливих ландшафтів, спираючись на низку міжнародних конвенцій, підписаних та ратифікованих Україною, виконуючи зобов’язання нашої країни перед Європейським Союзом щодо збільшення території природно-заповідного фонду як в Одеській області, так і в Україні в цілому.

Про це мало б думати місцеве чиновництво замість підбурювання мешканців блокувати автотраси і непереборного бажання набивати власні кишені.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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